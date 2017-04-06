Митинг-концерт в поддержку пострадавших от теракта пройдёт в Нижнем Тагиле

Старшее поколение, теперь уже в качестве ностальгии, вспоминает незапланированные появления балета на экранах телевизоров страны.

В тяжелые и трагические моменты для страны, когда умирали культовые личности на телеканалах страны отменялись все программы и включали балет «Лебединое озеро». Позже это стало приметой того, что в стране произошло что-то серьёзное. Теперь на телевидении такого уже не найти, за исключением специализированных каналов.

В Нижнем Тагиле, в память о погибших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, пройдет концерт «Нет террору». В парке им. Бондина выступят оркестр «Тагил-BAND» Нижнетагильской филармонии, шоу-группа «Даймондс», артисты досугового центра «Урал» и многие другие сообщили редакции TagilCity.ru в Администрации Нижнего Тагила.

Участие в митинге-концерте – это возможность поддержать жителей Санкт-Петербурга, пострадавших от атаки террористов 3 апреля 2017 года. И, быть может, в какой-то степени продолжение сложившейся много лет назад традиции обращаться к классике в особо тяжёлые моменты.