Обзор стиральных машин Zanussi

История фирмы Zanussi началась 1916 году, когда предприниматель Антонио Занусси открыл в Италии производство кухонных плит. К пятидесятым годам его фирма стала известным в Европе производителем газовых плит оригинального дизайна. В 80-х годах прошлого века Zanussi вошла в состав концерна Elektrolux. Благодаря его инвестициям фирма продолжила разработку и выпуск высококачественных бытовых приборов.

Характеристики стиральных машин Zanussi

Вместимость. Это одна из наиболее важных характеристик. Она означает количество сухого белья, которое машина способна постирать за одну загрузку. Стиральные машины Zanussi при компактных размерах имеют большую вместимость (от 3 до 7 кг).

Класс эффективности стирки. Он означает уровень отстирываемости белья по сравнению с эталонной машиной при прочих равных условиях. Машины класса А имеют уровень эффективности больше 1,03, класса В – от 1,00 до 1,03. Остальные классы означают уровень эффективности стирки меньший, чем у эталонной машины. Большинство моделей Zanussi имеет класс А.

Эффективность отжима. Она зависит от диаметра барабана и скорости вращения центрифуги стиральной машины, и определяется количеством воды, оставшимся в белье после отжима. Большие аппараты, как правило, достигают высшего класса А при 1500 оборотах центрифуги. Однако следует помнить, что отжим на таких оборотах может привести к сильному износу белья. Все машины Zanussi обладают регулировкой скорости отжима.

Класс энергопотребления. Он означает количество электрической энергии, потраченной на стирку килограмма белья. Занусси имеют очень высокой класс энергетической эффективности. При стирке они максимально экономят электроэнергию.

К другим достоинствам стиральных машин Zanussi можно отнести:

Современный дизайн. Стиралка прекрасно вписывается в интерьер кухни и ванной комнаты.

Эргономичность. Управление удобно и понятно.

Минимальное потребление воды и моющих средств.

Бесшумность работы.

Отсутствие протечек.

Опции стиральных машин Zanussi

Стиральные машины предназначены для стирки вещей из всех видов тканей. Они выводят пятна различной сложности, производят полоскание и отжим изделий. Оснащены различными программами стирки и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Кроме основных функций, техника Zanussi выполняет ряд дополнительных операций. К ним относятся:

Отложенный старт . Используя функцию DelayStart, вы можете запрограммировать выполнение работы машины таким образом, чтобы стирка началась через 3,6,9 часов.

. Используя функцию DelayStart, вы можете запрограммировать выполнение работы машины таким образом, чтобы стирка началась через 3,6,9 часов. Функция «30'@30°» . Она позволяет за 30 минут выстирать при температуре 30 градусов до трех килограммов загрязненного белья.

. Она позволяет за 30 минут выстирать при температуре 30 градусов до трех килограммов загрязненного белья. Стирка вдвое быстрее. Функция QuickWash позволяет тратить на стирку в два раза меньше времени.

Обзор стиральных машин Zanussi

Это наиболее популярные модели стиральных машин. Большая дверца облегчает выгрузку и загрузку белья. Отличаются большой вместительностью.

Большим спросом пользуются следующие модели.

ZWSE680V. Это машина А-класса стирки. Она имеет небольшие размеры 85х60х38 см и вмещает 5 кг белья. Ее максимальная скорость отжима – 800 об/мин, класс энергопотребления – A-20%.

ZWSG7121V. Это мощная и производительная, обладающая лучшими качествами техники Zanussi. Она узкая и компактная, но стирает по 6 кг за раз. У нее большая дверца размера XL, в которую удобно помещать белье. Ее параметры: класс стирки А, скорость отжима – 1200 об/мин, класс энергопотребления – A-20%. Работает практически бесшумно. Она надежно защищена от протекания.

Если у вас небольшая ванная, то это – оптимальный вариант. Такая машина позволяет сэкономить пространство. Она не требует дополнительного места для загрузки, и ее можно устанавливать вплотную к стене.

Наиболее популярны следующие модели с вертикальной загрузкой.

ZWY61204WA – это модель с размерами 85х40х60 см и загрузкой 6 кг. Ее скорость отжима 1200 об/мин, класс энергопотребления – A-10%. Пользуясь этой машиной, вы позабудете о неприятном запахе из бака – технология Airflow предохраняет технику от плесени. Дозатор очищается струями воды под высоким давлением и всегда остается чистым.

ZWY61005RA – это небольшая модель с загрузкой 6 кг и уровнем энергопотребления A-20%. Она работает практически бесшумно. По окончании стирки барабан автоматически устанавливается створками вверх.

Это машины, подходящие для небольших помещений. Несмотря на малые размеры, они имеют полную загрузку.

Популярные модели:

FCS825C – стиральная машина с размерами 67x49,5x51,5 см и загрузкой 3 кг. Она имеет А-класс энергопотребления и максимальную скорость отжима 800 об/мин.

FCS1020C – эта модель имеет те же параметры, что и предыдущая, но ее максимальная скорость отжима больше – 1000 об/мин.

Модель ZWI71201WA можно поместить в обычный проем для встраиваемой техники. Несмотря на компактные размеры, она обладает большим объемом загрузки – 7 кг. У модели низкая энергоемкость – класс А++. При работе она тратит на 20% меньше электричества, чем машинки класса А.

Заканчивая обзор, мы хотим порекомендовать вам, покупая стиральную машину, в первую очередь обратить внимание на ее размеры и тип загрузки. Главное, чтобы она вошла в предназначенное для нее помещение.