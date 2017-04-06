Пенсионеру из Лесного начисляли квартплату за несуществующего жильца
6 апреля 2017, 11:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Лесного защитила права пенсионера, которому начисляли квартплату за несуществующего жильца.
Как сообщает надзорное ведомство, в ходе проверки было установлено, что мужчина проживает в комнате в коммунальной квартире один, однако начисление квартплаты по нормативам шло из расчета на двоих проживающих.
Прокуратура обратилась к представителям Управляющей компании с требованием устранить нарушения. Пенсионеру произведен перерасчет оплаты за коммунальные услуги. Специалист организации ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей