Почему люди не хотят жить в рабочем посёлке? Ответ на вопрос будут искать на молодёжном форуме в Нижнем Тагиле

Можно будет пообщаться с органами администрации в лице Сергея Константиновича непостредственно и «без галстуков». Задавать вопросы, которые есть в голове, в режиме свободного разговора. Ограничителей нет. Можно озвучивать вопросы, волнующие любого студента, и добиваться ответа рассказал эксперт сети ЦПУ в области организации событий и проектированию культурных пространств городской модератор Андрей Батурин.

«Жить в городе, которым гордишься!» - это стало основной темой форума. Здесь соберутся те, кого беспокоят какие-то вопросы Нижнего Тагила и какие варианты решения возникнут у пришедших.

В программе - работа дискуссионной площадки «Молодежь, ее роль в современном городе и готовность к вызовам современного общества», трех проектных площадок, мастер-классы, открытый турнир по интеллектуальным играм, дебаты на тему «Оставаться ли жить в Тагиле?» сообщает Администрация Нижнего Тагила.

На одной из проектных площадок будет «Центр прикладной урбанистики».

Здесь мы будем проговаривать важные вещи, которые у участников форума есть возможность услышать первыми в таком формате. У «Центра прикладной урбанистики» будет своя секция на международном форуме молодёжи и студентов. Это большое мероприятие состоится в Сочи рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Батурин.

Однако ребята, которые будут на форуме в Нижнем Тагиле 13-14 апреля, смогут к этой информации прикоснуться раньше других и с ней поработать.

Базовой площадкой мероприятия станет Нижнетагильский социально-педагогический институт (филиал) РГППУ.

Администрация города приглашает принять участие в форуме учащихся 10-11 классов образовательных учреждений, студентов, представителей общественных организаций и других участников, имеющих активную гражданскую позицию и реализующих проекты, направленные на решение проблем общества сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

Чтобы стать участником форума, необходимо отправить форму заявки на электронный адрес prorectoruvr@mail.ru не позднее 10 апреля 2017 года.

Почему молодежь Нижнего Тагила мигрирует в другие города?