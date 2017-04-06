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Почему люди не хотят жить в рабочем посёлке? Ответ на вопрос будут искать на молодёжном форуме в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почему люди не хотят жить в рабочем посёлке? Ответ на вопрос будут искать на молодёжном форуме в Нижнем Тагиле

6 апреля 2017, 18:22ОбществоЕкатерина Малых
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