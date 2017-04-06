Школьники Нижнего Тагила защитили свои проекты на конкурсе «Безопасность глазами детей» (ФОТО)
6 апреля 2017, 10:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в ГДДТЮТ прошел конкурс по пожарной безопасности под названием «Безопасность глазами детей».
Сюжеты: Нижний Тагил
Было представлено 29 работ, сделанных руками учащихся 18 учебных заведений города. Мероприятие состоялось в рамках 67 городской выставки детского творчества.
Экспонаты удивляли разнообразием техник и материалов. Ребятам нужно было не только изготовить экспонат, но и провести мини-презентацию, с чем все они отлично справились, рассказывается на сайте ГДДТЮТ.
Ребята награждены дипломами и благодарственными письмами.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей