Ученики 55-й школы Нижнего Тагила прослушали беседы следователей СКР об ответственности за незаконный оборот наркотиков (ФОТО)

Для учеников старших классов школы №55 Дзержинского района следователи СКР провели профилактические беседы. Встречи с учениками проходили в рамках дня профилактики.

Их провели старшие следователи СКР Александр Торопов и Павел Альферович. В них сотрудники ведомства рассказали об уголовной ответственности, которая может ждать нарушителей закона, осуществляющих незаконный оборот наркотиков.

В своих беседах следователи напомнили учащимся, что за операции с наркотиками уголовная ответственность наступает, согласно УК РФ, с 16-летнего возраста, сообщает СУ СКР Свердловской области. Наказание, которое грозит таким преступникам, предполагает лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения.

Они привели также примеры из своей следственной практики, связанные с гибелью молодых людей после передозировки наркотиков.

Фото: СУ СКР Свердловской области

В беседе правоохранители обсудили со старшеклассниками еще одну тему - недопустимости ухода из дома на длительное время без предупреждения об этом родственников.