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Ученики 55-й школы Нижнего Тагила прослушали беседы следователей СКР об ответственности за незаконный оборот наркотиков (ФОТО)
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Ученики 55-й школы Нижнего Тагила прослушали беседы следователей СКР об ответственности за незаконный оборот наркотиков (ФОТО)

6 апреля 2017, 15:26Общество
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