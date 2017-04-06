ВСЕ СОБЫТИЯ март/апрель
6 апреля 2017, 20:50ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Вышел в свет очередной выпуск информационного вестника Медицинского центра "Консул". Все новости марта и анонсыспецпредложений апреля - в одном месте: - новые серии видео "Рассказывают...
Вышел в свет очередной выпуск информационного вестника Медицинского центра "Консул".
Все новости марта и анонсыспецпредложений апреля - в одном месте:
- новые серии видео "Рассказывают профессионалы". Тема - дентальная имплантация.
- семинар по 3D томографии для специалистов центра "Консул";
- конкурс детского рисунка к дню рождения "Консул BABY";
- специальная цена на мезотерапиюволосистой части головы - 1 800 вместо 2 000 рублей;
- 8 способов вывести из себя стоматолога (шуточный обзор к 1 апреля) и многое другое.
Приятного чтения!
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