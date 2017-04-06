Заправка холодильника фреоном своими руками

Одной из причин нередко является утечка фреона – холодильного агента. Устранение такой неисправности достигается его дозаправкой.

Кратко о холодильных агентах

Фреоны – это фторосодержащие углеводороды, широко применяемые для получения холода искусственным путём. Существует целый ряд хладонов подобного вида, но не каждый вид можно использовать именно в бытовой технике. Этот момент нужно учитывать, выполняя заправку холодильных установок фреоном своими руками.

Традиционно большая часть представленной на рынке техники заправляется одной из четырёх марок хладонов:

R 12 R 134a R 406a R 600

При этом взаимозаменяемость указанных хладагентов практически исключается. Узнать марку хладагента конкретного аппарата можно на технической бирке компрессора. Там же указывается масса хладона для заполнения системы.

Процедура заправки фреоном

Для работы потребуется специальное технологическое оборудование и материалы:

горелка газовая

припой для меди

флюс

трубка медная

вакуумный насос (желательно)

течеискатель

коллекторная станция (КС)

Перед тем, как начать процесс, необходимо выявить места утечек хладагента, добиться полной герметичности системы.

Пошаговый процесс:

На технологическом патрубке компрессора срезать запаянный концевик. На срез подпаять медную трубу длиной 50-70 мм, оснащённую переходником. Подсоединить к нему коллекторную станцию. Закачать в систему воздух под давлением (5-10 атм) и с помощью течеискателя найти места утечек. Сбросить давление, запаять точки течи. Подключить на КС вакуумный насос и отвакуумировать до 60-65 Па. Выдержать 15 минут. Если давление не повысилось, значит, всё герметично. Перекрыть вентили, сохраняя вакуум, отключить насос. На станции подключить заправочный цилиндр, заполненный фреоном по нужной массе. Открыть вентиль на цилиндре. Кратковременно ослабить штуцер заправочного шланга, чтобы выдавить остатки воздуха. Перевернуть цилиндр кверху дном, повернуть вентиль на КС. За счёт разницы давлений хладагент перетечёт в систему. Запустить холодильник в тестовый режим. Если тест в норме, пережать трубку на патрубке за переходником, обрезать и запаять.

Все необходимые комплектующие для технического обслуживания можно приобрести в торговом доме «Эгида». Сайт http://www.td-egida.ru/ Здесь можно найти в широком ассортименте расходники для производства работ любой сложности. Продукция постоянно обновляется, на всё оборудование предоставляется гарантия.

Не забывайте, что дальнейшая эксплуатация техники, во многом зависит от качества используемых материалов. Приобретайте запчасти только в специализированных магазинах.