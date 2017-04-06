Жена ранее разыскиваемого Ильи Шулакова вновь обратилась в полицию Нижнего Тагила
6 апреля 2017, 08:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несколько недель назад в Нижнем Тагиле разыскивали Илью Шулакова. Напомним, он был найден живым и здоровым. Накануне в полицию города обратилась его жена с просьбой поощрить сотрудников уголовного розыска, которые помогли обнаружить ее супруга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Местоположение пропавшего супруга Ксении удалось установить уже на следующий день. Благодаря камерам «Безопасного города», сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль Ильи на выезде из города. Позже появилась информация о нахождение разыскиваемого человека на территории Пермского края. Там Илья Шулаков и был задержан.
По мнению жены и родных Ильи, такое активное участие в розыске близкого человека было самым важным для всей семьи, сообщили в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей