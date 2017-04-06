Жена ранее разыскиваемого Ильи Шулакова вновь обратилась в полицию Нижнего Тагила

Местоположение пропавшего супруга Ксении удалось установить уже на следующий день. Благодаря камерам «Безопасного города», сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль Ильи на выезде из города. Позже появилась информация о нахождение разыскиваемого человека на территории Пермского края. Там Илья Шулаков и был задержан.