Житель Каменска-Уральского лишился iPhone из-за неоплаченных штрафов
6 апреля 2017, 10:40Общество
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У жителя Каменска-Уральского забрали телефон из-за восьми неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.
Как сообщает Е1, мужчина задолжал 12 тыс. руб. Так как погашать долг он не торопился, судебные приставы составили акт описи имущества и забрали у должника iPhone.
Чтобы получить средство связи обратно, он должен погасить задолженность, иначе телефон отправят на реализацию.
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