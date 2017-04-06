Наклейки в наличии в каждом магазине ПОЛИГРАФИСТ и нашем новом магазине КанцПарк. Цена 50 рублей.

Адреса: К. Маркса 79, К.Маркса 77, Космонавтов 11, Черноисточинское шоссе 7/4, Зари 2.

Сегодня после 13.00.