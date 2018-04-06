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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка Евгения Чудновец через соцсети обратилась к Владимиру Путину (ФОТО)

6 апреля 2018, 07:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,прокуратура,Путин,Россия,Свердловская область,суд,Чудновец
Экс-воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая была осуждена, а затем оправдана за репост запрещённого ролика, обратилась к президенту страны с просьбой провести реформу судебной системы. Екатеринбурженка сделала фото, в котором предстала перед зрителями с надписью на груди «Путин, помоги».

Женщина рассказала, что до сих пор не подала иск в суд о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Она уверена, что сложившаяся в стране система судов – неправильная. Чудновец уверена, что деньги, которые она, возможно, отсудит, пойдут «из карманов невиновных в её посадке налогоплательщиков».

Ради справедливости, уверена Евгения, стоит взять эти деньги со следователей и прокуроров. Она отметила, что никто из лиц, занимавшихся её делом, не был призван к дисциплинарной ответственности или уволен.

Также Евгения Чудновец не обошла стороной ситуацию с невиновными, по её мнению, вожатыми лагеря для детей, передаёт «Ura.ru».

 

город,дети,Екатеринбург,прокуратура,Путин,Россия,Свердловская область,суд,Чудновец
Фото: скрин со страницы Евгении Ч. в Facebook
 
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