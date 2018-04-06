Екатеринбурженка Евгения Чудновец через соцсети обратилась к Владимиру Путину (ФОТО)

Женщина рассказала, что до сих пор не подала иск в суд о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Она уверена, что сложившаяся в стране система судов – неправильная. Чудновец уверена, что деньги, которые она, возможно, отсудит, пойдут «из карманов невиновных в её посадке налогоплательщиков».



Ради справедливости, уверена Евгения, стоит взять эти деньги со следователей и прокуроров. Она отметила, что никто из лиц, занимавшихся её делом, не был призван к дисциплинарной ответственности или уволен.



Также Евгения Чудновец не обошла стороной ситуацию с невиновными, по её мнению, вожатыми лагеря для детей, передаёт «Ura.ru».

Фото: скрин со страницы Евгении Ч. в Facebook