Мать и сын осуждены за жестокое убийство женщины-почтальона в Екатеринбурге

Напомним, что 17 февраля 2017 года жильцы одного из домов на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге сообщили в полицию об обнаружении тела работницы отделения почтовой связи. По подозрению в совершении преступления были задержаны 64-летняя екатеринбурженка и её 30-летний сын.



В ходе расследования было установлено, что пенсионерка напала на почтальона, когда та пришла для выдачи пенсии. Вначале женщина применила к жертве электрошокер, затем сын несколько раз ударил сотрудницу почты кулаком. Затем пострадавшей нанесли несколько ударов ножом и обмотали её полиэтиленовой плёнкой, скотчем и верёвками. В результате смерть наступила от нехватки воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Денежные средства в размере 240 тыс. рублей и 2 сотовых телефона нападавшие забрали себе.



6 апреля 2018 года суд признал пенсионерку и её сына виновными. Женщине назначили наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Соучастник преступления отправится в колонию строгого режима на 15 лет и 6 месяцев, а после отбывания наказания будет ограничен в свободе на 1 год.