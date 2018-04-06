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Новости Нижнего Тагила

Мать и сын осуждены за жестокое убийство женщины-почтальона в Екатеринбурге

6 апреля 2018, 22:10Добавить новость
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Подозреваемые в убийстве женщины-почтальонки пенсионерка из Екатеринбурга и её сын признаны виновными. Их приговорили к реальному лишению свободы за убийство и разбой.

Напомним, что 17 февраля 2017 года жильцы одного из домов на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге сообщили в полицию об обнаружении тела работницы отделения почтовой связи. По подозрению в совершении преступления были задержаны 64-летняя екатеринбурженка и её 30-летний сын.

В ходе расследования было установлено, что пенсионерка напала на почтальона, когда та пришла для выдачи пенсии. Вначале женщина применила к жертве электрошокер, затем сын несколько раз ударил сотрудницу почты кулаком. Затем пострадавшей нанесли несколько ударов ножом и обмотали её полиэтиленовой плёнкой, скотчем и верёвками. В результате смерть наступила от нехватки воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Денежные средства в размере 240 тыс. рублей и 2 сотовых телефона нападавшие забрали себе.

6 апреля 2018 года суд признал пенсионерку и её сына виновными. Женщине назначили наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Соучастник преступления отправится в колонию строгого режима на 15 лет и 6 месяцев, а после отбывания наказания будет ограничен в свободе на 1 год.

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