Майор внутренней службы из Сысерти совершил служебный подлог за 3 тыс. рублей

21 сентября 2017 года осуждённый по приговору суда на условный срок не явился для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, расположенную в городе Арамиль. Контроль за исполнением обязанности, установленной судом, осуществлял майор Александр Гайсин. Инспектор предложил заключённому приобрести iPhone 4s за 3,5 тыс. рублей, обещая за это поставить отметку о явке.



Стороны сторговались на сумме в 3 тыс. рублей. 26 сентября после поступления денежных средств майор Гайсин замазал корректором отметку об отсутствии осужденного и дал тому поставить в листе регистрации подпись.



После того, как о служебном подлоге стало известно, против Александра Гайсина возбудили уголовное дело. 5 апреля 2018 года суд назначил инспектору наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.