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Новости Нижнего Тагила

Майор внутренней службы из Сысерти совершил служебный подлог за 3 тыс. рублей

6 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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Сотрудник Сысертского филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области осуждён за совершение служебного подлога. Свои услуги в совершении преступления майор внутренней службы оценил в 3 тыс. рублей.

21 сентября 2017 года осуждённый по приговору суда на условный срок не явился для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, расположенную в городе Арамиль. Контроль за исполнением обязанности, установленной судом, осуществлял майор Александр Гайсин. Инспектор предложил заключённому приобрести iPhone 4s за 3,5 тыс. рублей, обещая за это поставить отметку о явке.

Стороны сторговались на сумме в 3 тыс. рублей. 26 сентября после поступления денежных средств майор Гайсин замазал корректором отметку об отсутствии осужденного и дал тому поставить в листе регистрации подпись.


После того, как о служебном подлоге стало известно, против Александра Гайсина возбудили уголовное дело. 5 апреля 2018 года суд назначил инспектору наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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