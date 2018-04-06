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Минздрав начал проверку после смерти ребенка от менингита в больнице Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минздрав начал проверку после смерти ребенка от менингита в больнице Нижнего Тагила

6 апреля, 13:30Общество
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