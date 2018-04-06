Минздрав начал проверку после смерти ребенка от менингита в больнице Нижнего Тагила

Минздрав Свердловской области начал проверку по факту смерти 8-летнего ребенка от менингита в больнице Нижнего Тагила. Ребенок погиб 4 апреля.

4 апреля в инфекционную больницу Нижнего Тагила доставили ребенка из села Николо-Павловское. Мальчик умер в стационаре через несколько часов.





Начата проверка Минздрава по факту смерти, в течение месяца разберутся, кто прав, кто виноват, -- сообщает пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.



Известно, что ранее ребенок наблюдался в Николо-Павловской больнице. В течение полутора недель детский врач Евгения Казанцева следила за состоянием мальчика, но не выявила признаков менингита.





Жители села и раньше выражали сомнения о качестве работы участкового врача. По словам жителей Николо-Павловского, уже был случай с другим ребенком, когда Казанцева поставила один диагноз, но потом ребенка забирала скорая, обнаружив запущенную пневмонию. Но официальные жалобы никто не отправлял.





Минздрав начнет расследование сложившейся ситуации. Однако в отношении участкового врача могут быть приняты меры только в том случае, если поступят сообщения от граждан.





По поводу детского врача - в Минздраве ситуацию знают из СМИ, для того, чтобы начать реагировать, нужны заявления от граждан, -- объяснил Шестаков.





