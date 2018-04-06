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Новости Нижнего Тагила

7 районов Свердловской области попадают в зону риска во время паводка

6 апреля 2018, 15:15Добавить новость
Свердловская область,спасатели,МЧС,паводок,угроза затопления,половодье
Уральские спасатели сообщают о появлении первых признаков половодья. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, какие районы могут быть затоплены во время паводка.
В зону риска попадают семь районов Свердловской области: Байкаловский, Слободо-Туринский, Махневское, ГО Карпинск, Красноуфимский округ, Талицкий и Туринский городские округа, -- сообщают в ведомстве.


Жилые дома от паводка, скорее всего, не пострадают. Однако 10 низководных мостов и один участок автодороги могут быть затоплены. Из-за этого будет прервано транспортное сообщение сразу с 30 населенными пунктами.

На территорию этих населенных пунктов завезли 148 тонн продуктов и товаров первой необходимости, поэтому, как уверяют спасатели, жизнь в этих городах не остановится. Кроме того, для их жителей будут работать 21 лодочная и 6 паромных переправ. Медицинские услуги и пожарная безопасность также не будут ограничены.

Если же ситуация с паводком ухудшится, то на этот случай подготовлен 771 пункт временного размещения, которые смогут принять 335 тысяч человек, сообщает «АиФ».
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