7 районов Свердловской области попадают в зону риска во время паводка

В зону риска попадают семь районов Свердловской области: Байкаловский, Слободо-Туринский, Махневское, ГО Карпинск, Красноуфимский округ, Талицкий и Туринский городские округа, -- сообщают в ведомстве.



Жилые дома от паводка, скорее всего, не пострадают. Однако 10 низководных мостов и один участок автодороги могут быть затоплены. Из-за этого будет прервано транспортное сообщение сразу с 30 населенными пунктами.



