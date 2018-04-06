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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура проводит проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» после травмы рабочего

6 апреля 2018, 12:00Добавить новость
Евраз,травма,Нижний Тагил,Абрамович,колесобандажный цех,рабочий,проверка,прокуратура,НТМК
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» из-за получившего травму плеча рабочего.

Напомним, 4 апреля рабочий колесобандажного цеха завода получил травму плеча на производствеОфициальная информация о травмах, полученных работником, была озвучена очень сухо. Однако по словам очевидцев, когда мужчина делал замеры, его буквально намотало на вал во время вращения колес.

Для выяснения степени тяжести полученных мужчиной травм прокуратурой направлен запрос в медучреждение. Также будет проверено, не нарушались ли требования охраны труда и безопасности на заводе, совладельцем которого является Роман Абрамович. 

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