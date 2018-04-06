Прокуратура проводит проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» после травмы рабочего

Напомним, 4 апреля рабочий колесобандажного цеха завода получил травму плеча на производстве. Официальная информация о травмах, полученных работником, была озвучена очень сухо. Однако по словам очевидцев, когда мужчина делал замеры, его буквально намотало на вал во время вращения колес.





Для выяснения степени тяжести полученных мужчиной травм прокуратурой направлен запрос в медучреждение. Также будет проверено, не нарушались ли требования охраны труда и безопасности на заводе, совладельцем которого является Роман Абрамович.