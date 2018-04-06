Путин пообещал построить в Екатеринбурге вторую ветку метро и монорельс

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок. Ранее они оценивали готовность Екатеринбурга принять выставку «Экспо-2025». Путин обратил внимание членов бюро на то, что Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров страны. Также не последнее место в городе занимает логистика.
На мой взгляд, представляется важным, что Екатеринбург располагается между Европой и Азией. В этом тоже есть определенное преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира, -- рассказал Владимир Путин.
По расчетам президента РФ город во время выставки посетят около 14 миллионов человек. Стоимость возведения объектов «Экспо-2025» приблизительно составит 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделятся как из федерального бюджета, так и из регионального.
Также Путин пообещал, что в случае, если Екатеринбург выиграет заявку на проведение «Экспо-2025», то в городе будет построена вторая ветка метро и монорельс.
За право проведения всемирной выставки борются также японская Осака и азербайджанский Баку, пишет «Комсомольская правда».