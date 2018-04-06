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Новости Нижнего Тагила

Путин пообещал построить в Екатеринбурге вторую ветку метро и монорельс

6 апреля 2018, 19:20Добавить новость
Екатеринбург,Путин,ЭКСПО-2025,международное бюро выставок,международная выставка,монорельс,метро
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок. Ранее они оценивали готовность Екатеринбурга принять выставку «Экспо-2025». Путин обратил внимание членов бюро на то, что Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров страны. Также не последнее место в городе занимает логистика. 

На мой взгляд, представляется важным, что Екатеринбург располагается между Европой и Азией. В этом тоже есть определенное преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира, -- рассказал Владимир Путин. 

По расчетам президента РФ город во время выставки посетят около 14 миллионов человек. Стоимость возведения объектов «Экспо-2025» приблизительно составит 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделятся как из федерального бюджета, так и из регионального.

Также Путин пообещал, что в случае, если Екатеринбург выиграет заявку на проведение «Экспо-2025», то в городе будет построена вторая ветка метро и монорельс.

За право проведения всемирной выставки борются также японская Осака и азербайджанский Баку, пишет «Комсомольская правда».


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