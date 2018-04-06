Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина
6 апреля, 17:55Общество
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Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерия Задорина.
Соответствующий документ размещен 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
О назначении нового руководителя СУ СКР по Среднему Уралу пока информации нет.
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