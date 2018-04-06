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Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина

6 апреля, 17:55Общество
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