Российские пользователи соцсетей распространяют видео о «горящем шоколаде» (ВИДЕО)

В тех регионах, где было снято видео, Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования продукции брендов - «Российский», «Бабаевский», «Вдохновение» и Alpen Gold.

Однако в ведомстве уточняют, что горение продуктов питания - это естественный процесс, и связан он с составом продукта.

Роспотребнадзор призывает граждан не верить случайным источникам информации, а в случае сомнения в качестве продукта обращаться в местное управление ведомства, сообщает «РБК Екатеринбург».