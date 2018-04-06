Российские пользователи соцсетей распространяют видео о «горящем шоколаде» (ВИДЕО)
6 апреля, 16:05Общество
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В нескольких регионах России в Сети распространяются видеоролики о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы говорит о его небезопасности.
В тех регионах, где было снято видео, Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования продукции брендов - «Российский», «Бабаевский», «Вдохновение» и Alpen Gold.
Однако в ведомстве уточняют, что горение продуктов питания - это естественный процесс, и связан он с составом продукта.
Роспотребнадзор призывает граждан не верить случайным источникам информации, а в случае сомнения в качестве продукта обращаться в местное управление ведомства, сообщает «РБК Екатеринбург».
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