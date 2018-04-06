Сестра Станислава Головко просит передать дело брата из Нижнего Тагила в Екатеринбург
6 апреля, 08:30Общество
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Дело Станислава Головко, вероятно, будут рассматривать в Екатеринбурге. По крайней мере, такой инициативы добиваются сестра скончавшегося тагильчанина и её адвокат. В скором времени этот вопрос потерпевшая будет обсуждать с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Защита сестры Головко уверяет, что они намерены добиться такого решения из-за соображений объективности.
Надо понимать, что такое Тагил – там все договариваются пояснил своё решение защитник потерпевшей.
Поводом к появлению сомнений в объективности стал тот факт, что некоторое время назад по решению суда из-под стражи вышли все обвиняемые сотрудники полиции: Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов. На решения судьи по Ялунину и Быкову уже подготовлены апелляционные жалобы. Также защита выяснила, что Дмитрий Панов приходится сыном экс-зампреду Дзержинского районного суда, который ныне в отставке, передаёт «Znak.com».
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