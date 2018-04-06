Сестра Станислава Головко просит передать дело брата из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Поводом к появлению сомнений в объективности стал тот факт, что некоторое время назад по решению суда из-под стражи вышли все обвиняемые сотрудники полиции: Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов. На решения судьи по Ялунину и Быкову уже подготовлены апелляционные жалобы. Также защита выяснила, что Дмитрий Панов приходится сыном экс-зампреду Дзержинского районного суда, который ныне в отставке, передаёт «Znak.com».