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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка из Тагила отсудила 500 000 руб. у строительной фирмы за непостроенный дом

6 апреля 2018, 12:45Добавить новость
бизнес,Вагонка,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,пенсионеры,прокуратура,строительство,суд,краснодар

Дзержинский районный суд г. Нижний Тагил обязал строительную организацию вернуть 70-летней женщине 500 тысяч рублей. Деньги должны были быть возвращены согласно заключенному раннее договору.

Пенсионерка заключила со строительной фирмой договор долевого участия в строительстве дома в Краснодаре, где проживает её дочь. По контракту женщина частично оплатила цену квартиры в размере 500 тысяч рублей.

Через два года по взаимному согласию договор был расторгнут. По условиям контракта строительная организация должна была вернуть деньги, но не сделала этого.

Прокуратура Дзержинского района направила в суд иск пенсионерки. Требования истца удовлетворены, деньги будут возвращены в полном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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