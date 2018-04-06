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Тагильчанка отсудила 500 000 руб. у строительной фирмы за непостроенный дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка отсудила 500 000 руб. у строительной фирмы за непостроенный дом

6 апреля, 12:45Общество
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