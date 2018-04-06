Тагильчанка отсудила 500 000 руб. у строительной фирмы за непостроенный дом

Пенсионерка заключила со строительной фирмой договор долевого участия в строительстве дома в Краснодаре, где проживает её дочь. По контракту женщина частично оплатила цену квартиры в размере 500 тысяч рублей.

Через два года по взаимному согласию договор был расторгнут. По условиям контракта строительная организация должна была вернуть деньги, но не сделала этого.