Тагильчанка отсудила 500 000 руб. у строительной фирмы за непостроенный дом
6 апреля, 12:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дзержинский районный суд г. Нижний Тагил обязал строительную организацию вернуть 70-летней женщине 500 тысяч рублей. Деньги должны были быть возвращены согласно заключенному раннее договору.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка заключила со строительной фирмой договор долевого участия в строительстве дома в Краснодаре, где проживает её дочь. По контракту женщина частично оплатила цену квартиры в размере 500 тысяч рублей.
Через два года по взаимному согласию договор был расторгнут. По условиям контракта строительная организация должна была вернуть деньги, но не сделала этого.
Прокуратура Дзержинского района направила в
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей