Туризм Нижнего Тагила представлен на международной выставке в Екатеринбурге (ФОТО)

На стенде Нижнего Тагила гостям выставки предлагается узнать о новинках летнего туристического сезона в городе. Также специально к выставке Центр развития туризма Нижнего Тагила подготовил свежие сувениры и яркие открытки с видами города, подготовленные при сотрудничестве с лучшими фотографами города.