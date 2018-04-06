Туризм Нижнего Тагила представлен на международной выставке в Екатеринбурге (ФОТО)
6 апреля, 20:00Общество
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6 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась международная выставка по туризму «Лето 2018», на которой Нижний Тагил также представил свои проекты.
Сюжеты: Нижний Тагил
На стенде Нижнего Тагила гостям выставки предлагается узнать о новинках летнего туристического сезона в городе. Также специально к выставке Центр развития туризма Нижнего Тагила подготовил свежие сувениры и яркие открытки с видами города, подготовленные при сотрудничестве с лучшими фотографами города.
Почетными гостями стенда Нижнего Тагила стали представители делегации Южно-Африканской республики, провинции Мпумаланга.
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