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Новости Нижнего Тагила

Туризм Нижнего Тагила представлен на международной выставке в Екатеринбурге

6 апреля 2018, 20:00Добавить новость
Нижний Тагил,туризм,международная выставка,сплавы по Чусовой,туристический сезон,туризм в Нижнем Тагиле
6 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась международная выставка по туризму «Лето 2018», на которой Нижний Тагил также представил свои проекты.
 На стенде Нижнего Тагила гостям выставки предлагается узнать о новинках летнего туристического сезона в городе. Также специально к выставке Центр развития туризма Нижнего Тагила подготовил свежие сувениры и яркие открытки с видами города, подготовленные при сотрудничестве с лучшими фотографами города.

Почетными гостями стенда Нижнего Тагила стали представители делегации Южно-Африканской республики, провинции Мпумаланга.
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