Туризм Нижнего Тагила представлен на международной выставке в Екатеринбурге

6 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась международная выставка по туризму «Лето 2018», на которой Нижний Тагил также представил свои проекты.

На стенде Нижнего Тагила гостям выставки предлагается узнать о новинках летнего туристического сезона в городе. Также специально к выставке Центр развития туризма Нижнего Тагила подготовил свежие сувениры и яркие открытки с видами города, подготовленные при сотрудничестве с лучшими фотографами города.





Почетными гостями стенда Нижнего Тагила стали представители делегации Южно-Африканской республики, провинции Мпумаланга.