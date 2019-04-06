Нижний Тагил признан лучшим в области по степени взаимодействия с жителями

Нижний Тагил признан победителем в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации по обеспечению эффективной обратной связи с горожанами и привлечении жителей в работу местных органов самоуправления.

Конкурс проводится каждый год в 2 этапа: победители региональных этапов по каждому субъекту проходят оценку федеральной комиссией и после этого имеют возможность обобщить и распространить полученные наработки для других городов России.