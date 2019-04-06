Нижний Тагил признан лучшим в области по степени взаимодействия с жителями
Сегодня, 09:00ОбществоФото: ntagil.org
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Муниципалитет и его глава, Владислав Пинаев, удостоились грамоты Совета муниципальных образований Свердловской области. Члены комиссии признали уровень обратной связи городских властей с населением самым лучшим в регионе, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил признан победителем в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации по обеспечению эффективной обратной связи с горожанами и привлечении жителей в работу местных органов самоуправления.
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Конкурс проводится каждый год в 2 этапа: победители региональных этапов по каждому субъекту проходят оценку федеральной комиссией и после этого имеют возможность обобщить и распространить полученные наработки для других городов России.
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