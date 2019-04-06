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Нижний Тагил признан лучшим в области по степени взаимодействия с жителями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 2410

Нижний Тагил признан лучшим в области по степени взаимодействия с жителями

Сегодня, 09:00ОбществоФото: ntagil.org
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