Свердловский инвалид первой группы получил повестку в армию

Впервые Максим предстал перед членами призывной комиссии в 2018 году, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда медкомиссия подтвердила инвалидностью юноши и признала его непригодным для несения военной службы. Спустя год молодой человек получил повестку.

Оказалось, что в 2018 году психиатр призывной комиссии по ошибке признал юношу годным, о чём поставил соответствующую отметку.

В больнице Нижних Серег, чьи врачи работали в медкомиссии, никак не объясняют, что они натворили. Теперь, чтобы исправить эту ошибку, они отправляют нас в Первоуральск, где Максиму надо пройти обследование у психиатров. Это издевательство, для Максима все эти поездки очень сложны физически. После этого нам самим следует ехать с результатами обследования в военкомат в Ревду,рассказала мать призывника по имени Елена.