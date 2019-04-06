Свердловский инвалид первой группы получил повестку в армию

Житель посёлка Верхние Серги по имени Максим в 19 лет получил повестку для прохождения медицинского освидетельствования о признании годным к несению военной службы по призыву. Иронии придаёт то обстоятельство, что Максим – инвалид первой группы и неспособен передвигаться самостоятельно, передаёт Ура.ру.
Впервые Максим предстал перед членами призывной комиссии в 2018 году, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда медкомиссия подтвердила инвалидностью юноши и признала его непригодным для несения военной службы. Спустя год молодой человек получил повестку.
Оказалось, что в 2018 году психиатр призывной комиссии по ошибке признал юношу годным, о чём поставил соответствующую отметку.
В больнице Нижних Серег, чьи врачи работали в медкомиссии, никак не объясняют, что они натворили. Теперь, чтобы исправить эту ошибку, они отправляют нас в Первоуральск, где Максиму надо пройти обследование у психиатров. Это издевательство, для Максима все эти поездки очень сложны физически. После этого нам самим следует ехать с результатами обследования в военкомат в Ревду,рассказала мать призывника по имени Елена.
В Нижнесергинской ЦГБ пояснили, что Максиму никуда ездить не нужно. Достаточно визита Елены с необходимыми документами для прохождения осмотра у психиатра чтобы признать сына непригодным к армии. После того как информация об инциденте появилась в СМИ из больницы поступила информация о том, что никуда ездить Елене не нужно, так как медики во всём разобрались. Правда женщина сообщила, что с ней никто из ЦГБ не связывался и гарантии того, что от Максима отстанут – нет. Военный комиссариат Свердловской области в ответ на запрос сообщил, что документы об инвалидности поступили 3 апреля. На их основании юноша признан непригодным к несению военной службы.