В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

Зимние дороги через водоемы между населенными пунктами стали небезпасными. Специалисты ГИМС осуществляли контроль за безопасной эксплуатацией 18 ледовых переправ: на реках: Сосьва, Тавда, Тура, Лозьва и Ляля. Пять дорог работали в Таборинском районе, по три – в Серовском и Гаринском городских округах, по две – в Слободо-Туринском муниципальном районе, Сосьвинском, Ивдельском городских округах и одна переправа – в Гаринском городском округе. Происшествий за зимний период не зарегистрировано.