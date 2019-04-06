В Свердловской области закрыли все ледовые переправы
Сегодня, 15:24ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области закрыли все ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Зимние дороги через водоемы между населенными пунктами стали небезпасными. Специалисты ГИМС осуществляли контроль за безопасной эксплуатацией 18 ледовых переправ: на реках: Сосьва, Тавда, Тура, Лозьва и Ляля. Пять дорог работали в Таборинском районе, по три – в Серовском и Гаринском городских округах, по две – в Слободо-Туринском муниципальном районе, Сосьвинском, Ивдельском городских округах и одна переправа – в Гаринском городском округе. Происшествий за зимний период не зарегистрировано.
В управлении МЧС Свердловской области просят свердловчан не выходить на лед.
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