ЕР ускорит работу над законом для выплаты пособий семьям с детьми

Отделения партии в парламентах регионов ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до населения в сроки и в 100%-м объеме. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в процессе онлайн-совещания с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором принимали участие все регионы страны, передает kursdela.biz.

Для соцзащиты семей с детьми российский лидер Владимир Путин в обращении к гражданам инициировал несколько новых мер поддержки. Он заявил, что следует приступить к выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше, уже с июня этого года.

«Требуемые законы федерального уровня, правительственные постановления для проведения этих выплат уже имеются. Далее работа лежит на властях регионов», — уточнил Турчак. Он также пояснил, что законодательные собрания российских областей должны в период до 9 апреля текущего года обеспечить внесение соответствующих поправок к местным законам.

«В связи с этим поручаю нашим фракциям в заксобраниях ускорить работу по этим направлениям, чтобы в каждом регионе семьями с детьми были получены выплаты, о которых заявил глава государства Владимир Путин, своевременно и в полном размере. Это касается поддержки огромного числа семей с детьми», — добавил Турчак.

Помимо этого, члены правительства выступили за инициативу «Единой России», касающуюся введения особого порядка оплаты услуг за ЖКХ из-за эпидемии коронавируса. В частности, УК и компаниям, имеющим дело с твердыми коммунальными отходами (ТКО), запретили начислять пеню при просрочках или неполных оплатах за коммунальные услуги, либо предоставляющим услуги по обращению с ТКО. Компаниям предписывается не ограничивать или приостанавливать услуги при оплате в неполном размере.

Это касается и договоров на подачу газа, электричества, тепла, воды и водоотведения. Также приостанавливается начисление пени за просрочки или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. Такого рода нормы вводятся до 1 января следующего года, сообщает портал «Единой России».

Депутат Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Вячеслав Погудин сообщил, что соответствующий закон уже принят в регионе.