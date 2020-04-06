На горячую линию ЕДДС Тагила поступили 1,5 тысячи звонков с вопросами про коронавирус

Наибольшее число обращений поступило на минувшей неделе — 1,1 тысячи звонков. Увеличилось и общее число звонков, ранее в сутки фиксировалось порядка 600 обращений, теперь операторы получают примерно тысячу звонков в течение 24 часов. Например, 4 апреля, поступило более 300 звонков с вопросами касательно коронавирусной инфекции.

Руководитель МКУ «ЕДДС» Григорий Омельков сообщает, что чаще всего горожане спрашивают как оформить больничный, как пройти тестирование на коронавирус, как работает общественный транспорт. Жители Нижнего Тагила сообщают о закрытии предприятий или о скоплении детей во дворах. Некоторых приходится успокаивать и выводить из состояния паники.

Операторы ЕДДС консультируют горожан сами, либо направляют информацию по подведомственности — в Роспотребнадзор, полицию, профильные организации и т. д.

Особое внимание уделяется звонкам от пожилых тагильчан старше 65 лет, которым в первую очередь рекомендован режим самоизоляции. Данные обращения немедленно передаются в социальные службы,подчеркнул Григорий Омельков.