На Урале будут судить мужчину, грабившего магазины при помощи ракетницы

Установлено, что в сентябре прошлого года в Реже мужчина напал на кассира магазина. Угрожая ракетницей «Сигнал охотника», он потребовал открыть кассу, от туда мужчина забрал чуть более восьми тысяч рублей. Лицо при этом он скрывал под маской. Следующее нападение произошло в октябре прошлого года. Он напал на ювелирный магазин и украл изделия на сумму свыше 158 тысяч рублей.