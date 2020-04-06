На Урале будут судить мужчину, грабившего магазины при помощи ракетницы
Сегодня, 09:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уроженец Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на магазины, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что в сентябре прошлого года в Реже мужчина напал на кассира магазина. Угрожая ракетницей «Сигнал охотника», он потребовал открыть кассу, от туда мужчина забрал чуть более восьми тысяч рублей. Лицо при этом он скрывал под маской. Следующее нападение произошло в октябре прошлого года. Он напал на ювелирный магазин и украл изделия на сумму свыше 158 тысяч рублей.
Затем злоумышленник продолжил серию нападений уже в Екатеринбурге. От его действий пострадал ряд отделений микрофинансовых организаций. Опознать мужчину удалось благодаря работнице одной из таких организаций. Девушка узнала в нападавшем клиента, ранее обращавшегося за кредитом, его данные остались в базе МФО.
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