Полная изоляция, день шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня в Нижнем Тагиле началась еше одна нерабочая неделя. Открылись магазины и организации, которым разрешил работать своим указом губернатор региона Евгений Куйвашев. А школьники начали учиться дистанционно. О том, как прошел день в городе, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня у школьников закончились каникулы, и начался первый день дистанционного образования. Но не все прошло гладко. Родители возмущены работой АИС «Сетевой город. Образование». Попытавшись зайти в систему утром, многие столкнулись с тем, что она не работает или бывают сбои.
Горячая линия ЕДДС активно отвечает на вопросы тагильчан касательно коронавируса. С 18 марта по 6 апреля от граждан поступило более 1,5 тысячи звонков. По словам руководителя МКУ «ЕДДС» Григория Омелькова, чаще всего вопросы возникают по поводу оформления больничных, маршрутов общественного транспорта и тестирования на коронавирус.
Вернувшаяся с семьей из Таиланда тагильчанка Жанна рассказала, что уже две недели не может сдать анализ на коронавирус. При этом 3 апреля ей позвонили из больницы и сообщили, что приедут брать повторный анализ.
С сегодняшнего дня в городе стартовала запись в трудовые отряды мэра. Так как в городе объявлен режим самоизоляции, запись осуществляется только по телефонам районных администраций. Об этом сообщается на сайте Нижнетагильского дворца молодежи.
Пожилым людям помогают волонтеры из медицинского колледжа. Они приходят к ним домой, приносят продукты и лекарства. Посмотреть на работу волонтеров можно на официальной странице нижнетагильского волонтерского отряда ГБПОУ «СОМК».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#мывместе Волонтеры-медики Нижнетагильского филиала ГБПОУ СОМК совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Ленинского района г. Нижнего Тагила, сегодня активно развозят лекарственные препараты для пожилого населения и маломобильных граждан Нижнего Тагила на дом. Благополучатель - Данилова Л.С. #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ #онфпомощь
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
По последним данным, в Нижнем Тагиле случаев коронавируса не выявлено, в Свердловской области зарегистрировано 44 случая заболевания. По всей России насчитывается 6349 зараженных.