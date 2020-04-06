Полная изоляция, день шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня у школьников закончились каникулы, и начался первый день дистанционного образования. Но не все прошло гладко. Родители возмущены работой АИС «Сетевой город. Образование». Попытавшись зайти в систему утром, многие столкнулись с тем, что она не работает или бывают сбои.

«Всё виснет и глючит». Как в тагильских школах прошёл первый день онлайн-обучения

Горячая линия ЕДДС активно отвечает на вопросы тагильчан касательно коронавируса. С 18 марта по 6 апреля от граждан поступило более 1,5 тысячи звонков. По словам руководителя МКУ «ЕДДС» Григория Омелькова, чаще всего вопросы возникают по поводу оформления больничных, маршрутов общественного транспорта и тестирования на коронавирус.

На горячую линию ЕДДС Тагила поступили 1,5 тысячи звонков с вопросами про коронавирус

Вернувшаяся с семьей из Таиланда тагильчанка Жанна рассказала, что уже две недели не может сдать анализ на коронавирус. При этом 3 апреля ей позвонили из больницы и сообщили, что приедут брать повторный анализ.

Вернувшаяся из Таиланда тагильчанка рассказала о «тайном» тесте на коронавирус

С сегодняшнего дня в городе стартовала запись в трудовые отряды мэра. Так как в городе объявлен режим самоизоляции, запись осуществляется только по телефонам районных администраций. Об этом сообщается на сайте Нижнетагильского дворца молодежи.

Пожилым людям помогают волонтеры из медицинского колледжа. Они приходят к ним домой, приносят продукты и лекарства. Посмотреть на работу волонтеров можно на официальной странице нижнетагильского волонтерского отряда ГБПОУ «СОМК».

По последним данным, в Нижнем Тагиле случаев коронавируса не выявлено, в Свердловской области зарегистрировано 44 случая заболевания. По всей России насчитывается 6349 зараженных.