Россия согласна сокращать нефтедобычу, но только вместе с США

Ожидается, что 9 апреля на экстренной встрече ОПЕК, которую созывает Саудовская Аравия, будет обсуждаться вопрос сокращения добычи нефти.

Эксперты считают, что если решение поддержат ведущие страны-экспортеры нефти, то это будет соглашение, равных которому не было. Впрочем, несмотря на внешнюю красоту идеи такого соглашения, осуществить его на практике практически невозможно из-за США. Дело в том, что в Штатах нет центрального регулятора, который может приказать всем нефтедобывающим компаниям сократить добычу, пишет oilcapital.ru.

Второй момент – это точечность сделки, которая нужна для балансировки цен, пока рынок находится в критическом состоянии. Такая ситуация, по словам аналитиков, продлится максимум на пару кварталов, после чего нужда в подобном альянсе отпадет.

Между тем, в Международном энергетическом агентстве считают, что нынешний обвал нефтяного рынка самый масштабный в истории. Хранилища практически заполнены, а стоимость нефти в Канаде и США уже достигла однозначных показателей. Отмечается, что в некоторых штатах цены достигли отрицательных значений.