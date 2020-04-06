Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США

Екатеринбуржец Михаил рассказал, что он заболел коронавирусом в США, так как он находился в постоянном контакте с супругой — у нее тоже подозревают заболевание. Семья приехала в штаты 2 марта и планировала пробыть там до середины лета.

Свердловчанин поделился, что госпитализировать его не стали, так как заболевание протекает в легкой форме. Ему сказали пить жаропонижающие и вызывать скорую, если начнутся проблемы с дыханием. По словам мужчины, большинство случаев протекает легко, пациентов помещают на домашний карантин на 14 дней. Больницы переполнены, поэтому госпитализируют только пациентов с осложнениями.

Михаил отметил, что к карантину относится скептически, по его словам, карантин нужен для граждан группы риска — пенсионеров и людей с сопутствующими заболеваниями.

Что стоит понять. До конца года переболеет больше половины планеты, до конца следующего — почти все. Задача сейчас — сгладить кривую,говорит свердловчанин.

Напомним, в России подтверждены 5 389 случаев коронавируса, большинство заболевших — в Москве. В Екатеринбурге зафиксировано 40 случаев заболевания, треть пациентов уже выписаны из больницы.