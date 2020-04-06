Свердловский депутат предложил Трампу испытать на нем лекарство от коронавируса

Депутат рассказал, что он направил соответствующие письма лидерам нескольких стран. В том числе, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Парламентарий заметил, что пандемия «не знает границ», а значит, в испытаниях лекарства может принять участие гражданин любой страны.

Я готов рискнуть своим здоровьем и даже жизнью для того, чтобы приблизить момент, когда мы все вместе победим эту заразу,говорит Вегнер.

По последним данным США вышли в лидеры по числу зараженных коронавирусом, там подтверждено 312 тысяч случаев. В России зарегистрировано 5 389 заболевших COVID-19.