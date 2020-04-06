Свердловский губернатор исключил закрытие авиасообщения с Москвой из-за пандемии
Сегодня, 21:53ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области сообщил, что авиасообщение с Москвой на период эпидемии коронавируса не будет прекращено. Об этом Евгений Куйвашев написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Сейчас в Москве насчитывается около 4,5 тысяч больных коронавирусом, однако, по словам Куйвашева, ограничение полетов будет незаконной мерой. Губернатор напомнил, что по Конституции в России у всех одно правовое пространство.
Также глава региона пояснил, что в столице делают все возможное для недопущения распространения коронавируса.
Отметим, что адвокат из Екатеринбурга подал в суд на губернатора, посчитав введение режима самоизоляции нарушением конституционного права на свободу передвижений.
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