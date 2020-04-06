Свердловского губернатора возмутили гуляющие по Екатеринбургу люди

Губернатор посмотрел фотографии улиц города в выходные, размещенные в сети фотографом Глебом Клементьевым. Куйвашев написал, что он «поразился» увидев сколько людей соблазнились теплой погодой и вышли гулять во время режима жесткой самоизоляции.

Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса… Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается, пишет губернатор.

Он напомнил, что вчера сделал послабление бизнесу и разрешил ряду предприятий работать. Также подчеркнул, что в регионе 44 случая заболевания коронавирусом, а это значит, что опасность все-же сохраняется.

Куйвашев в очередной раз призвал свердловчан остаться дома, напомнив, что ценой прогулки может стать здоровье самих гуляющих, а также их близких.