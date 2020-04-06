Уральский драматург Коляда назвал стукачами сообщивших о продаже билетов в его театр
Сегодня, 20:43ОбществоФото: страница Николая Коляды во ВКонтакте
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Драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором назвал стукачами тех, кто пожаловался на продажу билетов в его театр в период режима самоизоляции.
6 апреля Коляде позвонили из Министерства культуры и рассказали, что им сообщили о том, что «Коляда-Театр» продолжает продавать билеты на спектакли.
Драматург написал в посте, что театр закрыт до 20 апреля. Его возмутил тот факт, что кто-то позвонил в Министерство и пожаловался.
Меня поражает одно: сколько стукачей у нас, а?! Один пишет, что соседи выкинули мусор в окно и — фотку, другой — продавщица без маски в магазине — и адрес, и фотку, третий — смотрите, мои соседи гуляют, твари! — и фотку. А потом спрашивают: а кто доносы писал Сталину? написал Коляда.
Также он объяснил, что администраторы забыли отключить онлайн продажу билетов в интернете.
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