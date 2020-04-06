В Екатеринбурге в первый день дистанционного обучения школьников «упали» сайты
Сегодня, 14:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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6 апреля свердловские школьники начали заниматься онлайн. Однако в Екатеринбурге, по словам родителей, «упали» необходимые для этого сайты, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
На то, чтобы зарегистрировать ребенка в системе «ЯКласс» через платформу «Дневник.ру», ушло не меньше часа: постоянно были сбои,говорит отец первоклассника из Екатеринбурга.
Сбои отмечены в работе платформы «Российская электронная школа», где размещены электронные уроки для ребят. На сайте пишут, что невозможно установить соединение.
Пока, как говорят родители, им приходится заниматься с детьми самостоятельно. Для разъяснений ситуации екатеринбуржцы обратились в департамент образования.
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