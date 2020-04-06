В Екатеринбурге в первый день дистанционного обучения школьников «упали» сайты

На то, чтобы зарегистрировать ребенка в системе «ЯКласс» через платформу «Дневник.ру», ушло не меньше часа: постоянно были сбои,говорит отец первоклассника из Екатеринбурга.

Сбои отмечены в работе платформы «Российская электронная школа», где размещены электронные уроки для ребят. На сайте пишут, что невозможно установить соединение.