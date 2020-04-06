В Приморье ввели систему пропусков для выхода на улицу

Спецпропуска потребуются гражданам, вынужденным покидать квартиры, чтобы добраться до работы. Пропуск будет приходить на телефон по средствам СМС. Полиция вправе остановить любого гражданина и потребовать предъявить пропуск, удостоверение личности и справку с места работы о том, что человек вынужден выходить из дома для выполнения должностных обязанностей.

Пропуск понадобится врачам, силовикам, работникам служб жизнеобеспечения, а также предприятий и организаций, работа которых разрешена во время режима самоизоляции.

Остальным гражданам можно покидать дом для похода за продуктами, лекарствами, а также для выгула собак.

На минувшей неделе работники скорой помощи в Нижнем Тагиле рассказали, что им выдают пропуска для перемещения по городу.