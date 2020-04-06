В Приморье ввели систему пропусков для выхода на улицу

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С 7 апреля в Приморье, где введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса, перемещаться по улицам городов можно будет при наличии специального пропуска, сообщает региональное правительство.
Сюжеты: Коронавирус
Спецпропуска потребуются гражданам, вынужденным покидать квартиры, чтобы добраться до работы. Пропуск будет приходить на телефон по средствам СМС. Полиция вправе остановить любого гражданина и потребовать предъявить пропуск, удостоверение личности и справку с места работы о том, что человек вынужден выходить из дома для выполнения должностных обязанностей.
Пропуск понадобится врачам, силовикам, работникам служб жизнеобеспечения, а также предприятий и организаций, работа которых разрешена во время режима самоизоляции.
Остальным гражданам можно покидать дом для похода за продуктами, лекарствами, а также для выгула собак.
На минувшей неделе работники скорой помощи в Нижнем Тагиле рассказали, что им выдают пропуска для перемещения по городу.
Карта распространения коронавируса в России
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