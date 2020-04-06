В России до 2021 года ввели мораторий на штрафы за неоплаченные коммунальные услуги

О принятом решении сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Также он пояснил, что за долги не будут отключать коммунальные услуги. Мораторий на начисление штрафов продлится до 1 января 2021 года. Кроме того, этот период времени будет исключен из интервала, когда нужно делать проверку счетчиков.