В России до 2021 года ввели мораторий на штрафы за неоплаченные коммунальные услуги
Вчера, 23:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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До конца 2020 года с россиян не будут взимать штрафы за задержку оплаты услуг ЖКХ. Такое решение приняли в правительстве, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
О принятом решении сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Также он пояснил, что за долги не будут отключать коммунальные услуги. Мораторий на начисление штрафов продлится до 1 января 2021 года. Кроме того, этот период времени будет исключен из интервала, когда нужно делать проверку счетчиков.
Мишустин подчеркнул, что пандемия коронавируса повлекла возникновение финансовых проблем у многих граждан России. Для семей с низкими доходами будут продлены сроки получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ до 1 октября 2020 года. До этого срока субсидии можно будет получить без дополнительных подтверждений.
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