В России ограничили продажу масок и перчаток

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Российское правительство ограничило розничную надбавку на медицинские маски и перчатки, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Ограничения также распространяются на фильтрующие респираторы, марлю, медицинские защитные комплекты одежды. Надбавка будет ограничена в течение трех месяцев, ее размер не должен превышать 10 копеек за один товар. Также в постановлении правительства говорится, что осуществлять продажу медицинских изделий могут лишь фармацевтические компании.
Кроме того, кабинет министров ввел упрощенный порядок регистрации некоторых медизделий, использующихся для борьбы с коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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