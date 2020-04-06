В России ограничили продажу масок и перчаток

Ограничения также распространяются на фильтрующие респираторы, марлю, медицинские защитные комплекты одежды. Надбавка будет ограничена в течение трех месяцев, ее размер не должен превышать 10 копеек за один товар. Также в постановлении правительства говорится, что осуществлять продажу медицинских изделий могут лишь фармацевтические компании.