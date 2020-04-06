Военные провели дезинфекцию на территории завода «Красный Октябрь»

Дезинфекция, направленная на профилактику распространения коронавирусной инфекции, проводилась на двух производственных площадках. Работы производились силами специалистов радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Более 20 военнослужащих с применением пяти авторазливочных станций обработали раствором ДТС-ГК фасады административных и производственных зданий, места общего пользования, прилегающие дороги и территорию.

– Представители военного ведомства обратились к руководству предприятия с предложением оказать содействие в борьбе распространением коронавирусной инфекции, – пояснил начальник отдела ГОиЧС Сергей Дрогоруб. – Вчера были проведены работы на территории бывшего завода «Баррикады», сегодня военнослужащие обработали дезинфицирующим раствором объекты непосредственно на «Красном Октябре». Обеззараживание прошло в помещениях 25-ти структурных подразделений, в том числе контрольно-пропускных пунктов, заводоуправления, основных цехов и заводской столовой.