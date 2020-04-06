Авиарейсы для вывоза россиян из других стран возобновлены с 6 апреля

Сегодня в Екатеринбург и Нижний Новгород прибыли самолеты с россиянами. Екатеринбуржцев привезли из Бишкека, жителей Нижнего Новгорода из Бангладеш. Как пишет Е1, в Кольцово у прибывших взяли анализы и организованно увезли на автобусе. Встречали рейс пограничники, сотрудники Роспотребнадзора и таможни, скорая, полиция и наземная служба аэропорта.