Авиарейсы для вывоза россиян из других стран возобновлены с 6 апреля
Вчера, 23:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 6 апреля Россия возобновляет рейсы из-за рубежа для возвращения туристов на родину, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Сегодня в Екатеринбург и Нижний Новгород прибыли самолеты с россиянами. Екатеринбуржцев привезли из Бишкека, жителей Нижнего Новгорода из Бангладеш. Как пишет Е1, в Кольцово у прибывших взяли анализы и организованно увезли на автобусе. Встречали рейс пограничники, сотрудники Роспотребнадзора и таможни, скорая, полиция и наземная служба аэропорта.
Карта распространения коронавируса в России
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