Житель Ирбита вышел в больницу и был оштрафован на 15 тысяч за нарушение карантина
Сегодня, 21:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбите за полторы недели оштрафовали трех человек, нарушивших режим самоизоляции. Всем выписали штрафы, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Всем троим Роспотребнадзор выдал предписание о нахождении в изоляции в течение 14 дней. Подобные меры предпринимаются, когда человек вернулся из-за рубежа или контактировал с зараженными коронавирусом.
Одним из нарушителей режима самоизоляции стал 50-летний мужчина, уехавший на дачу. Он был оштрафован на 550 рублей. Такой же штраф получила 43-летняя женщина, которая отказалась пройти обязательный медосмотр.
После увеличения суммы штрафов российским правительством, был оштрафован еще один житель Ирбита. 50-летний мужчина покинул жилище, чтобы сходить в больницу. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
Карта распространения коронавируса в России
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