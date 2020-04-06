Житель Ирбита вышел в больницу и был оштрафован на 15 тысяч за нарушение карантина

Всем троим Роспотребнадзор выдал предписание о нахождении в изоляции в течение 14 дней. Подобные меры предпринимаются, когда человек вернулся из-за рубежа или контактировал с зараженными коронавирусом.

Одним из нарушителей режима самоизоляции стал 50-летний мужчина, уехавший на дачу. Он был оштрафован на 550 рублей. Такой же штраф получила 43-летняя женщина, которая отказалась пройти обязательный медосмотр.

После увеличения суммы штрафов российским правительством, был оштрафован еще один житель Ирбита. 50-летний мужчина покинул жилище, чтобы сходить в больницу. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.