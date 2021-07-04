7,4 млн дополнительно выделено на ремонт роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, капремонт роддома на Вагонке В Нижнем Тагиле ведется с 2019 года, на него было потрачено около 130 миллионов рублей. Изначально медучрежение планировали открыть в ноябре 2020 года, но часть работ не была проведена, так как выделенный объем денег не покрыл все необходимые затраты.