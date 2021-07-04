7,4 млн дополнительно выделено на ремонт роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Заявки от подрядчиков принимаются до 16 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 7,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.
Согласно документации, подрядчику необходимо в срок до 30 июля 2021 года сделать дополнительный ремонт в здании роддома на проспекте Вагоностроителей, 49. Провести общестроительные работы, оборудовать вентиляцию, электрооборудование и освещение, сантехнику, кабельную линию между зданиями и наружные сети водоснабжения. Затем подрядчик должен благоустроить территорию.
При этом все материалы, изделия и конструкции для выполнения работ должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество.
Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев. Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 30 августа 2021 года.
Напомним, капремонт роддома на Вагонке В Нижнем Тагиле ведется с 2019 года, на него было потрачено около 130 миллионов рублей. Изначально медучрежение планировали открыть в ноябре 2020 года, но часть работ не была проведена, так как выделенный объем денег не покрыл все необходимые затраты.