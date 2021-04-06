Аукцион на право аренды помещений бани на Матросова объявлен в Нижнем Тагиле

Аукцион на право аренды помещений бани на Матросова объявлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:01ОбществоФото: Яндекс.Карты
Аукцион на право аренды помещений бывшей городской бани объявлен в Нижнем Тагиле. Общая площадь здания составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений на улице Матросова, 9 в Нижнем Тагиле организует Управление муниципального имущества городской администрации.

Арендовать предлагается нежилые помещения общей площадью 528 квадратных метров в подвале, нежилые помещения общей площадью 470,2 квадратных метра на 1 этаже и 339 квадратных метров на 2 этаже. А также нежилое помещение площадью 8,9 квадратных метра в надстроенном этаже в здании на Матросова, 9.

Договор аренды на данные помещения можно заключить на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора равна сумме арендной платы в месяц — 13 тысяч 128 рублей.

Целевое назначение объекта аренды — любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, уточняется в постановлении администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в феврале администрация города объявила тендер на поиск подрядной организации, которая проведет оценку нежилым помещениям, размещенным по адресу Матросова, 9 в Нижнем Тагиле для последующей приватизации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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