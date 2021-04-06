Аукцион на право аренды помещений бани на Матросова объявлен в Нижнем Тагиле

Арендовать предлагается нежилые помещения общей площадью 528 квадратных метров в подвале, нежилые помещения общей площадью 470,2 квадратных метра на 1 этаже и 339 квадратных метров на 2 этаже. А также нежилое помещение площадью 8,9 квадратных метра в надстроенном этаже в здании на Матросова, 9.