Аукцион на право аренды помещений бани на Матросова объявлен в Нижнем Тагиле

Открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений на улице Матросова, 9 в Нижнем Тагиле организует Управление муниципального имущества городской администрации.
Арендовать предлагается нежилые помещения общей площадью 528 квадратных метров в подвале, нежилые помещения общей площадью 470,2 квадратных метра на 1 этаже и 339 квадратных метров на 2 этаже. А также нежилое помещение площадью 8,9 квадратных метра в надстроенном этаже в здании на Матросова, 9.
Договор аренды на данные помещения можно заключить на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора равна сумме арендной платы в месяц — 13 тысяч 128 рублей.
Целевое назначение объекта аренды — любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, уточняется в постановлении администрации Нижнего Тагила.
Напомним, в феврале администрация города объявила тендер на поиск подрядной организации, которая проведет оценку нежилым помещениям, размещенным по адресу Матросова, 9 в Нижнем Тагиле для последующей приватизации.