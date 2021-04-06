ЕМЦ оказывал ВИЧ-позитивным мужчинам услуги суррогатного материнства

Как сообщает newizv.ru, суд установил, что центр использовал вспомогательные репродуктивные технологии не для того, чтобы вылечить бесплодие, а чтобы услугами суррогатных матерей могли воспользоваться люди, не имеющие на это право по закону. Клиенты ЕМЦ, оплатившие около 30 000 долларов, получали эту возможность.