ЕМЦ оказывал ВИЧ-позитивным мужчинам услуги суррогатного материнства

Как сообщает newizv.ru, суд установил, что центр использовал вспомогательные репродуктивные технологии не для того, чтобы вылечить бесплодие, а чтобы услугами суррогатных матерей могли воспользоваться люди, не имеющие на это право по закону. Клиенты ЕМЦ, оплатившие около 30 000 долларов, получали эту возможность.
Проверка установила, что среди клиентов были ВИЧ-положительные мужчины, при этом матерям не сообщали об их статусе.
В пресс-службе клиники утверждают, что суррогатная мать, которой касалось разбирательство, была уведомлена в письменной форме о ВИЧ-статусе клиента и подписала об этом добровольное согласие.
Суд, несмотря на это, признал ЕМЦ виновным. Кроме данного правонарушения, проверка подтвердила еще ряд противоправных действий со стороны клиники. Среди них — отсутствие сведений в картах о ходе подготовки суррогатных матерей и доноров к процедуре ЭКО, отсутствие заключения врача-инфекциониста, которое должно быть в случае наличия ВИЧ-положительного статуса одного из родителей.
Суд признал, что действия ЕМЦ несли риск для жизни и здоровья суррогатных матерей. Судья Анна Полякова отметила, что в данном случае речь не о просто об одиноких клиентах, а о мужчинах с положительным ВИЧ-статусом, что опасно для матерей.
ЕМЦ решением суда должен был выплатить штраф в 100 000 рублей. Однако на момент проверок медик, который был виновен в правонарушении, уже уволился из ЕМЦ, поэтому его не удалось призвать к ответственности.
Примечательно, что несмотря на проверки и решение суда, ЕМЦ не собирается вносить изменения в порядок отбора кандидатов для суррогатного материнства. Таким образом, ВИЧ-положительные клиенты и дальше смогут обращаться за данной услугой.