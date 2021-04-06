ЕР выступила за единые льготы для многодетных семей по всей стране

«Единая Россия» выступила с инициативой о введении единых мер поддержки многодетным семьям в России. Как полагают представители партии, с этой целью нужно установить общий стандарт льгот и выдавать единое удостоверение.

Как отмечает Nashgorod, необходимость подтверждать свой статус для получения льгот является одной из проблем многодетных семей. «Единая Россия» выступает за введение федерального статуса многодетных, который можно будет подтвердить при помощи удостоверения, действительного на территории всей страны, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Помимо этого, отмечается, что объемы и содержание помощи для многодетных семей от региона к региону существенно различаются. Так, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует. «Это ведет к созданию неравных условий. По этой причине необходим единый гарантированный стандарт поддержки — независимо от региона проживания», — уверен Андрей Турчак. Требуются также единые критерии причисления семьи к многодетным — их необходимо закрепить в федеральном законе. «Меры, принимаемые сейчас, довольно фрагментарные. Определение критериев отнесения семьи к многодетным, введение мер соцподдержки и иных видов помощи отдали на откуп регионам. Из-за этого применить системный подход в данном вопросе невозможно. Безусловно, это является неприемлемым», — считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Следует работать над вопросом улучшения жилищных условий, уверены в ЕР. Для этого можно сократить первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 10%, предложил руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский. «Кроме всего, нужно распространить программу и на вторичный рынок, если речь идет о селах и небольших городах с населением до 50 тысяч человек», — уточнил он. При этом единственную недвижимость многодетных семей следует защитить от взыскания за наличие долгов. «Единая Россия» обратится к Банку России с предложением рекомендовать банкам до 2022 года не забирать такое жилье. Как сообщает ER.ru, другой предложенной мерой оказалось льготное автокредитование. А именно — расширение госпрограммы «Семейный автомобиль» для многодетных семей. Участвовавшие в обсуждениях выступили с предложениями относительно изменений федеральных законов и расширения действующих в настоящее время программ поддержки семей с детьми. Партия их доработает, а после направит на рассмотрение Кабмину. «Такой подход позволит выработать и внедрить на территории всей страны единый механизм поддержки многодетных семей. Сейчас программы поддержки, реализуемые в регионах, во многом зависят от экономической ситуации в каждом субъекте, что приводит к возможным потерям каких-то пособий в случае переезда семьи. Единый федеральный стандарт позволит избежать таких ситуаций. При этом у регионов по-прежнему будет возможность реализовывать свои программы, направленные на поддержку материнства. В Свердловской области на протяжении нескольких лет наблюдается увеличение количества многодетных семей. Этому способствует программа регионального материнского капитала, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. В 2021 году размер выплаты составляет 146 452 рубля», — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

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